«Россия, которая обладает противоспутниковыми способностями еще с 1980-х годов, в настоящее время изучает возможности для использования в космосе, включая лазеры и другие способы, которые могут угрожать нашим спутникам»,— приводит слова генерала Пентагон.

Как пояснил Хайтен, использование Россией такого оружия так же грозит привести к появлению большого количества обломков на орбите, которые затруднят выход в космос.

Кроме того, американский генерал убежден, что свои оборонные системы продолжает испытывать и Китай.