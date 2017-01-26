"Я не возьмусь со стопроцентной уверенностью утверждать, что ни один из наших чиновников с ними не связан", - говорит глава Муниципальной полиции Айвар Тоомпере, сообщает портал Rus.err.ee.

При этом, по мнению главы Муниципальной полиции Айвара Тоомпере, какой-то организации, стоящей за просящими милостыню, скорее всего, не существует: "Как правило, они все-таки действуют по одиночке, поскольку, если и есть какая-то организация, то это всегда может перерасти в криминал".

По словам руководителя службы по борьбе с тяжкими преступлениями Пыхьяской префектуры Рогера Кумма, на сегодняшний день не доказано существование какой-то организации.

"Разумеется, мы не можем исключать, что какой-то круг людей связан между собой, что они договариваются и даже, возможно, поделили какие-то улицы. Но, безусловно, нельзя бездоказательно утверждать, что существует какая-то организация", - отметил Кумм.