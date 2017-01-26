Сотне людей перед выходом на пенсию придется сделать сложный выбор

«Просим вас до 25 января сообщить нам, продолжите ли вы деятельность в правлении. Если продолжите, то мы приостановим с перового февраля вам выплату досрочной пенсии. Если вы уйдете с поста члена правления, то когда?» - такое письмо из департамента 13 января получил 62-летний предприниматель Индрек Стахл, сообщает Postimees.ee.

Создатель торговой марки Bastion получал за 43 года стажа досрочную пенсию в размере 344 евро в месяц, в последнее время она выросла до 385 евро.

Бизнесмен отмечает, что конечно проживет и без пенсии, но ее получение для него – вопрос принципа. Мужчина принес Эстонии миллионы евро в виде налогов и теперь ожидает, что государство даст ему что-то взамен.

«Я стал в Эстонии одним из первых заниматься предпринимательской деятельностью. То, что меня пару раз позвали на прием к президенту, конечно тоже неплохо», - отмечает он.

Стахл до сих пор является владельцем и членом правления двух фирм. Однако он уверяет, что не получает в фирмах ни зарплату, ни дивиденды.