Райнер Вакра: таллиннский колхозный двор нужно вычистить

Парламентская фракция центристов сейчас словно господский дом, но стоит нам спуститься с Тоомпеа в нижний город, как вдруг оказываемся посреди грязного колхозного двора: мэр отстранен от должности судом, председатель горсобрания получил обвинение во взяточничестве, а глава Таллиннского ТВ находится под следствием. Сейчас настало последнее время для того, чтобы нынешнее таллиннское руководство (как в мэрии, так и в горсобрании) открыто и без притворства все это признало и перестало в этом участвовать. В столице необходимо искоренить коррупцию, и для этого нужно принять волевые решения. Иными словами: в интересах горожан нужно вычистить этот колхозный двор.

Я не могу представить, чтобы, например, председателем квартирного товарищества стал человек, который проходит по судебному делу в связи с обвинениями в коррупции. В Таллиннском городском собрании это возможно. Этот абсурд нужно прекратить. Поэтому вчера соцдемы, отечественники и реформисты инициировали вотум недоверия Калево Калло.

На что мы надеемся, ведь в горсобрании большинство состоит из центристов? Мы хотим убедиться, что Центристская партия действительно изменилась (или же стоит на пути к изменениям). Их отношение к этому вотуму недоверия как лакмусовая бумажка – по-прежнему ли таллиннские центристы держатся за то, от чего их председатель Юри Ратас громко отрекся? Или все-таки готовы показать свое новое лицо? Настал своего рода момент истины.

Таллиннские центристы, сделайте уже свой выбор! У нас конкретное предложение – приведем нашу столицу в порядок вместе!