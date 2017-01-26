Стала известна дата первого после инаугурации президента США разговора Трампа с Путиным

"Президент Трамп и Владимир Путин, как ожидается, поговорят по телефону в этот уикенд, согласно источнику в администрации. Первый звонок после инаугурации", - первой написала в своем Twitter корреспондент телеканала NBC Хелли Джексон со ссылкой на источники в американской администрации, сообщает Newsru.com.

В свою очередь, в CNN утверждали, что Трамп и Путин пообщаются в субботу, 28 января. Об этом говорилось в сообщении на сайтетелекомпании со ссылкой на представителя американской администрации.

Сам же президент США в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в четверг, выразил надежду, что вскоре сможет поговорить с лидером российского государства, но не назвал конкретную дату.