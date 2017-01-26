Вопрос читателя: почему в электричках нельзя платить банковской карточкой?

Отвечает менеджер по продажам и развитию AS Eesti Liinirongid Ронние Конго:

Электрички обслуживают всего-навсего линии вблизи Таллинна, где большинство пассажиров выполняют короткие рейсы, в том числе внутри города. Традиционная оплата картой за такие проезды здесь не подходит и это не зависит от конкретного транспортного средства - карточные платежи невозможны как на городских, так и на уездных автобусных линиях. Однако в будущем мы планируем внедрить бесконтактные карточные платежи, в том числе в электропоездах.

Если вы хотите задать вопрос для рубрики «Вопрос читателя», пришлите письмо по адресу vene@postimees.ee, отправьте сообщение на нашей страничке в Facebook или воспользуйтесь формой «Пришли новость», находящейся в верхней части сайта.