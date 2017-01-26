Эстонские фигуристы Катерина Бунина и Герман Фролов ограничились коротким танцем на чемпионате Европы

15-летняя Бунина и 20-летний Фролов набрали 39,47 балла, что позволило им опередить только израильскую пару Адель Танкова - Рональд Зильберберг, которые заработали 38,49 балла, пишет rus.err.ee.

Чтобы получить право исполнить произвольный танец в субботу, 28 января, нужно было попасть в двадцатку лучших дуэтов.

Лучшими после короткого танца стали итальянцы Анна Капеллини и Лука Ланотте (76,65), на втором месте - россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (76,18), на третьем - французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (75,48).