Не дайте себя обмануть: от лица известной фирмы орудуют мошенники

Недавно пользователи портала получили письмо с предложением присоединиться к некому проекту ARMADA-Z.LINK. В письме также указывался промо-код SOOV10, который якобы дает бонус, сообщает портал Postimees.ee.

«Soov.ee не рассылал письма с таким содержанием. Мы хотим вас предупредить, что это мошенничество. Просим не реагировать на письма с таким содержанием и удалять их», - говорится в обращении портала.

Портал отмечает, что никогда не просит у пользователей персональные данные или пароли и никогда не посылает письма со ссылками на другие сайты.