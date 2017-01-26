Чета экс-депутатов Госдумы уехала в Киев, чтобы дать показания на Януковича

Еще в декабре украинские СМИ писали о переезде экс-парламентария с супругой оперной певицей Марией Максаковой-Игенбергс в Киев. На днях генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что по делу в отношении Януковича допрошены уже два бывших депутата Госдумы РФ, не называя при этом их имена.

По данным газеты "Коммерсант", Вороненков частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший российский парламентарий - Илья Пономарев, сообщает портал Newsru.com.

По словам источника издания, близкого к ГПУ, экс-депутат от КПРФ "сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича". Собеседник газеты не исключил, что по итогам этого разговора Луценко предъявил Януковичу обвинения в государственной измене, заключавшейся в том, что экс-президент якобы пригласил на Украину российские войска.

В свою очередь, Пономарев, получивший летом 2016 года вид на жительство на Украине, несколько раз в декабре и январе встречался с украинскими следователями, включая главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. Он рассказал следствию о якобы имевших место договоренностях между Януковичем и российским руководством, пишет "Коммерсант".