В поддержку эстонско-российского трансграничного сотрудничества будет выделено 10 млн евро

«Вышеупомянутая программа – это великолепная возможность для местных самоуправлений, предпринимателей и других ходатаев сделать вклад в развитие своего региона и содействовать трансграничному сотрудничеству», - сказал министр государственного управления Михаил Корб.

«Надеюсь, что все хорошие идеи найдут себе партнеров», - добавил он.

В первом туре приема ходатайств поддержка направлена на три области:

предпринимательство и развитие малых и средних предприятий

добросовестное управление на местном и региональном уровне

охрана окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним.

Регионы, нуждающиеся в поддержке:

В Эстонии: Северо-Восток, Южная Эстония, Центральная Эстония и Северная Эстония как смежный регион, в т. ч. Таллинн.

В России: город Санкт-Петербург, Ленинградская область и Псковская область.

Размер поддержки в рамках программы в первом туре приема ходатайств составляет в общей сложности 10 000 476,78 евро, а самофинансирование партнеров в проекте должно составить по меньшей мере 10% от расходов, направленных на оказание поддержки. Подача проектных ходатайств проходит в два этапа: краткое описание проекта и полное ходатайство. Формы ходатайства следует отправлять через электронную систему (eMS).

Для долевого финансирования программы эстонско-российского трансграничного сотрудничества на 2014-2020 годы используются средства финансирования в рамках политики соседства Европейского союза, а также средства Эстонской Республики и Российской Федерации.

В связи с открытием тура приема ходатайств в рамках эстонско-российской программы проводятся консультации и семинары – как в Эстонии, так и в России. Более подробную информацию можно найти на домашней странице программы www.estoniarussia.eu.

Срок подачи проектных ходатайств: 3 апреля 2017 г.