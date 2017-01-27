"Слышала, что в администрации Трампа есть проект указа, который смягчит санкции против России. Будет ли он подписан раньше, чем Тиллерсон станет госсекретарем?" - написала она в "Твиттере".

В следующей записи журналистка уточнила: "Несколько источников сообщают, что предложенный указ в одностороннем порядке снимает санкции".

Аналогичный пост в «Твиттере» написал научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье. Его источники также сообщили, что администрация Трампа подготовила указ об отмене санкций против России, передает Би-би-си.

Российские журналисты попросили прокомментировать эти сообщения Пескова. "Нет, ничего об этом не известно, и, насколько я понимаю, информация обезличена, и не знаю, насколько она соответствует действительности", - ответил пресс-секретарь Путина.

Ранее в пятницу стало известно, что Трамп в субботу должен провести первый после вступления в должность телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили американские телекомпании Си-эн-эн и Fox News и подтвердил Песков.

Ранее Трамп заявлял, что вопрос об отмене санкций против России может быть предметом сделки, условием которой называл ядерное разоружение.

«Против России введены санкции - давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией, - говорил он в интервью британской Times еще до инаугурации. - Для начала, я считаю, что ядерное оружие надо сокращать, и сокращать очень существенно, это могло бы быть составной частью этого процесса».

В интервью газете Wall Street Journal, которое Трамп также давал еще до инаугурации, он обещал не торопиться с отменой станций. Он тогда заявил, что санкции в отношении России нужно сохранять «по крайней мере, на какое-то время».

Во время избирательной кампании Трамп заявлял, что сможет наладить отношения с Путиным и решить российский вопрос лучше, чем это удалось его предшественнику Бараку Обаме. Однако после выборов он уже выражал сомнения в том, получится ли у него найти общий язык с российским президентом.

В воскресенье стало известно, что американские сенаторы готовят законопроект, который помешает Трампу снять санкции против России. В число инициаторов законопроекта входят как демократы, так и республиканцы.