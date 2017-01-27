Шотландия против Швеции. Кто победит?

Вы только посмотрите на интерьер ее дома в Шотландии: удивительные яркие обои, разноцветная мебель, розовые неоновые вывески, обилие разношерстного декора и удивительных деталей!
Фото: pufikhomes.com
Фото: pufikhomes.com
Все это в сочетании с разнообразными принтами создает буйство красок и неповторимый стиль. По утверждению самой хозяйки, в этом доме не место скуке и бежевым тонам. Это точно! Любителям строгого серо-бело-черного скандинавского стиля этот покажется слишком ярким, но как приятно смотреть на эти фотографии, когда за окном - грязно-серое небо. Правда?
Фото: pufikhomes.com
Очень много очень красивых фотографий смотрим ЗДЕСЬ.