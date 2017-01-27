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27 января – День памяти жертв Холокоста

Йосеф Кац: важно понимать, что на месте евреев может оказаться кто угодно16

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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На вопросы портала Rus.Postimees.ee отвечает краевед, преподаватель еврейской истории, журналист газеты «Столица» Йосеф Кац.

- Нужно ли отмечать День памяти жертв Холокоста в Эстонии на государственном уровне?

- День памяти жертв Холокоста – международная дата, установленная, насколько я в курсе, по инициативе ООН: подразумевается, что события, в память которых был он учрежден, имеют универсальное, общемировое значение.

К сожалению, на территории постсоветского пространства, в том числе и в Эстонии, 27 января воспринимается многими как повод для проведения траурных и мемориальных мероприятий различной степени официальности.

На мой взгляд, годовщина освобождения ничтожного количества уцелевших к тому моменту узников нацистского лагеря уничтожения Аушвиц-Биркенау – не только и даже не столько повод возложить венок, зажечь свечу и пустить слезу.

Гораздо важнее изучать причины и механизм Холокоста – разработанной государственными идеологами системы тотального физического уничтожения отдельной группы населения, обоснованное псевдонаучными теориями.

Помнить о случившемся в 1939-1945 годах важно, но куда как более существенно – не ломать голову над вопросами «почему евреи?» или «почему надо помнить именно о евреях?», а понимать, что на месте евреев может оказаться кто угодно.

- В последнее время, если судить по новостям, в Европе наблюдается нечто вроде всплеска антисемитизма – взять хотя бы нападения на евреев во Франции. И в России активно обсуждаются высказывания вице-спикера Госдумы Петра Толстого о том, что против передачи Исаакиевского собора церкви якобы выступают евреи. Меняется ли в последнее время ваше ощущение безопасности? Как сегодня обстоят дела с антисемитизмом в Эстонии?

- Мне эти вопросы кажутся притянутыми к нынешней дате, что называется, за уши. Как бы парадоксально это ни прозвучало, для меня 27 января – это не столько «про евреев», сколько про весь мир.

Дела с антисемитизмом в Эстонии обстоят хорошо: он распространен ровно в тех маргинальных кругах и в той социологической нише где ксенофобия, вероятно, является неизбежным и едва ли преодолимым злом. Я бы даже сказал – там, где ему и положено находится: в воспаленном сознании не совсем адекватных личностей. Главное – не дать любой форме межнациональной ненависти овладеть широкими массами.

Пока антисемитизм, равно как и любая другая разновидность ненависти, не становится стержнем и путеводной звездой государственной идеологии, я чувствую себя, слава богу, спокойно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАантисемитизмксенофобияхолокост
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