Обладателям вида на жительства больше не нужно регистрировать свой отъезд в полиции

До сих пор граждане третьих стран, а также лица без определенного гражданства, имевшие долгосрочный (или, как его называли раньше, постоянный) вид на жительство, имели своего рода ограничение на передвижение по миру. Условием сохранения вида на жительство в Эстонии было проживание в стране не меньше 183 дней в году. А если такой житель хотел уехать на более долгий срок, ему нужно было сообщить о своих планах в полицию, зарегистрировав отъезд и сообщив о его причинах. Это было крайне неудобно для тех, кто, например, нашел работу не в Эстонии. И неважно, шла речь о, допустим, России, или о любой другой стране-члене ЕС.

Если человек нарушил это требование, его вид на жительство мог быть признан недействительным. Одним словом, или сиди в стране, вид на жительство в которой имеешь, или отчитывайся перед властями о причинах перемещения по свету. Между тем, в Европейском союзе уже давно была принята соответствующая директива, заметно расширяющая эти ограничения и делающая людей более свободными. Как выяснил Rus.Postimess, теперь она действует и у нас.

Отдел политики гражданства и миграционной политики Министерства внутренних дел уточнил, что данный вопрос касается как обязанности постоянно проживать в Эстонии, которое исходит из внутригосударственного права, так и условия для обладания видом на жительство для долгосрочного жителя, которые связаны с требованиями директивы Европейского союза.

«Вступившие в силу 18 января 2017 года поправки изменили понятие постоянного проживания в Эстонии, с ними исчезла и обязанность жить в Эстонии на основании вида на жительство или права на проживание не менее 183 дней в году, или в случае отсутствия более 183 дней регистрировать свое отсутствие в Департаменте полиции и погранохраны», - сообщил МВД.

Условия выдачи долгосрочного вида на жительство и обладания им исходят пунктов директивы Совета Европы 2003/109/EÜ о статусе долгосрочного жителя для граждан третьих стран (ELT L 016, 23.01.2004, lk 44–53). «Таким образом, признать недействительным вид на жительство долгосрочного жителя можно в числе прочего в следующих случаях:

если иностранец отсутствовал в Эстонии как минимум шесть лет подряд;

если иностранец находится за пределами страны-члена ЕС 12 месяцев подряд;

если иностранец, у которого есть долгосрочный вид на жительство как у лица, живущего в Эстонии на основании бывшей синей карты Евросоюза, находился за пределами страны-члена ЕС 24 месяца подряд или

если у иностранца есть долгосрочный вид на жительство, который был дан ему как члену семьи лица, живущего в Эстонии на основании бывшей синей карты Евросоюза, и он находился за пределами страны-члена ЕС 24 месяца подряд».

То есть теперь регистрация нахождения за пределами Эстонии необязательна! В то же время, по-прежнему важен период нахождения за пределами Европейского союза, поскольку длительное отсутствие может привести к признанию вида на жительство недействительным. Это самое главное: Россия, например, не является страной-членом ЕС, поэтому находиться там непрерывно можно не больше 12 месяцев. В странах ЕС разрешается пожить, не заезжая в Эстонию, целых шесть лет.