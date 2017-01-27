Восемь вещей, которые принесут счастье в ваш дом

Именно эти восемь вещей создадут у вас чувство полной удовлетворенности, а в доме появится атмосфера счастья, решили ученые из университета Амстердама.

Зеленые или желтые стены

Стены именно этих цветов делают жизнь веселее. Но если зелененький с желтеньким не нравятся, ничего не поделаешь. (От редакции: интересно, надо ли перекрашивать в таком случае стены насильно или оставить желтоненавистников несчастными?)

Свежие цветы

Многие считают, что покупать срезанные цветы - пустая трата денег. Однако красивый букет в вазе делает людей счастливее, поэтому давайте рассмаривать покупку цветов инвестицией в счастье.

Милые фотографии

А вот ученые из университета Портсмута выяснили, что люди, в чьих квартирах имеются фотографии близких и любимых людей, гораздо счастливее, чем те, кто таких фотографий не имеет.

Свечи с ванильным ароматом

Как приятно после тяжелого трудового дня вернуться домой и зажечь ароматные свечи! Особенно полезна ваниль: этот запах улучшит даже самое плохое настроение. Но выбирая свечи, помните: следует предпочесть только натуральные запахи. (От редакции: интересно, что делать людям, - а их немало - на дух не переносящим запах ванили?)

Дневник

Запись своих горестей и радостей имеет хорошее психотерапевтическое воздействие и помогает разрешить свои проблемы. Дневник можно вести в красивом блокноте, а можно и в компьютере - как вам больше нравится.

Мохнатые друзья

Journal of Personality and Social Psychology недавно опубликовал статью, в которой объясняется, что домашние питомцы поддерживают в человеке бодрый дух и спасают от социальной изоляции.

Застеленная кровать

Утренняя уборка постели помогает начать день правильно. Один из интернет-порталов даже провел исследование и выяснило: 71% людей, кто ежедневно застилает свою постель, чувствует себя счастливыми, а 62% из тех, кто не имеет этой привычки, несчастны.

Чем меньше, тем лучше

Постарайтесь убрать из дома вещи, которыми вы не пользуетесь. От обилия вещей появляются стрессы и усталость, поэтому выбросьте лишнее и будьте счастливы!