В Британии придумали «читающий мысли» прибор для выбора лучшего отдыха

Британская турфирма Explore представила высокотехнологичную систему «чтения мыслей», которая помогает определиться с выбором идеального направления для путешествий. Опрос, который проводила фирма, показал, что 60% туристов считают самым сложным выбор пункта назначения, еще 58% говорят, что в среднем планирование поездки занимает у них две недели, сообщает "Моя Планета".

Тогда в Explore решили, что пора приблизить будущее, и сконструировали прибор, который анализирует эмоциональную реакцию человека на демонстрацию изображений и определяет идеально подходящие места для отдыха, передает The Daily Mail.

Прибор сканирует активность мозга, регистрируя биоэлектрические импульсы от визуальных стимулов. Затем программа интерпретирует неврологическую активность, возникающую в результате реакции на то или иное предложение, и подсказывает человеку, что он на самом деле хочет.

В Explore считают, что эта технология поможет устранить риск разочарования для отдыхающих и называют данную систему «путеводителем нового поколения».