СМИ: избиение дочери Емельяненко оказалось провокацией против Кадырова

Инцидент с избиением так и не подтвердился: в деле нет ни улик, ни подозреваемых, а семья девушки старательно дистанцируется от этой странной истории, сообщает Life .

В результате столичная полиция приостановила расследование. По данным Life, инцидент с Марией был провокацией ради так называемого чеченского следа и дискредитации главы Чечни Рамзана Кадырова.

Нападение на дочь Емельяненко произошло спустя несколько дней после того, как сам спортсмен выступил с критикой детских боев в Грозном, в которых участвовали дети главы Чечни Рамзана Кадырова. 4 октября в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat-2016. Кроме взрослых, в соревновании участвовали дети, в том числе трое сыновей Кадырова. Все они победили в поединках, один из боев закончился нокаутом, сообщает newsru.com.

"Малыши, которым восемь лет, избивали друг друга на глазах у радостных взрослых", - написал он на следующий день Емельяненко в Instagram. После этого сторонники Кадырова начали его травлю в соцсетях. Впрочем, позже Кадыров призвал "не публиковать какие-либо записи, затрагивающие честь и достоинство Федора Емельяненко", чтобы не "задевать" его честь.