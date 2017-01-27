Эксперты рассказали, когда начнется всемирный бум электрокаров

По итогам 2016 года стало понятно, что всемирным лидером в области разработки, производства и внедрения электромобилей будет Китай, а не США, как казалось ранее: в прошлом году на рынке КНР было продано свыше 400 тысяч электромобилей и гибридов, тогда как в США - "всего" 160 тысяч.

Вопрос читателя: штрафует ли полиция водителей, использующих в темное время суток дневные ходовые огни или противотуманные фары?

В редакцию портала Rus.Postimees с вопросом обратился один из наших читателей.

Volvo S90 и V90 получили высшую оценку Euro NCAP

Европейская организация Euro NCAP опубликовала результаты краш-тестов двух новых моделей Volvo — седана S90 и универсала V90. Оба автомобиля заработали высшую оценку благодаря набору современных систем безопасности уже в базовом оснащении.

Видео: угонщики вытолкали из дилерского центра автомобиль стоимость 70 000 евро

В американском городе Хайленд-Парк (штат Мичиган) угонщики украли из дилерского центра «заряженный» седан Dodge Charger Hellcat, выкатив его на улицу руками. Об этом сообщает CBS Detroit.

Названы машины, популярные в странах Европы: смотрите, какие марки предпочитают жители Эстонии

Отчеты о продажах — обязательная составляющая проводов ушедшего автомобильного года. На этот раз портал motor.ru решил изучить статистику продаж в Европе. Точнее, в 28 странах. На основе данных аналитического агентства JATO Dynamics.

Каско не помогает при несчастных случаях вне ледовых переправ

Движение на автомобиле по льду водоема за пределами официально открытых ледовых переправ происходит под собственной ответственностью водителя и каско в случае несчастного случая не поможет, сообщил пресс-секретарь If Kindlustus.