Возможно, кого-то это удивит, но в этом списке всего одна немецкая модель.
Посмотреть 25 самых продаваемых кроссоверов 2016 года можно здесь.
Сайт Focus2move продолжает подводить статистические итоги 2016 года. Автомобильный портал motor.ru предлагает посмотреть на самые продаваемые вседорожники минувшего года.
Возможно, кого-то это удивит, но в этом списке всего одна немецкая модель.
Посмотреть 25 самых продаваемых кроссоверов 2016 года можно здесь.
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