Соперником Роджера Федерера по финалу Australian Open стал Рафаэль Надаль

В полуфинале Надаль, посеянный под девятым номером, в пяти сетах заставил капитулировать 15-ю ракетку турнира в Мельбурне болгарина Григора Димитрова со счетом 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7, 6:4. Их упорная встреча продолжалась четыре часа 56 минут.

Соперником 14-кратного победителя турниров серии Большого шлема станет швейцарец Роджер Федерер, выигрывавший мэйджоры рекордные 17 раз. Ранее в другом полуфинале старый соперник Надаля выбил из борьбы своего соотечественника Станисласа Вавринку, пишет newsru.com.

Федерер и Надаль сыграют в титульном матче турнира Большого шлема в девятый раз и впервые за последние шесть лет. В очном противостоянии этих теннисных титанов испанец ведет 23:11 и со счетом 6:2 - в финалах мэйджоров.

Напомним, что титул в женском одиночном разряде чемпионата Австралии разыграют американки Серена и Винус Уильямс.