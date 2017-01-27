Вылетевший из лондонского Гатвика самолет Easyjet должен был приземлиться в Таллинне в 12.55, однако его перенаправили в Хельсинки в аэропорт Вантаа.

Вылетевший из Копенгагена из аэропорта Каструп рейс SAS не смог приземлиться в Таллинне в 16.00 и повернул обратно в Данию.

Другой рейс SAS из Стокгольма из аэропорта Арланда, который должен был приземлиться в 15.55, кружил над Таллинном до 16.30, после чего было решено отправить его обратно в Швецию.

Движение самолетов над Таллиннским аэропортом по данным Flightradar24. / Скриншот с flightradar24.com

«По поводу прогнозов погоды ничего сказать не могу, видимость становится то лучше, то хуже. Пилоты выжидают момент, чтобы посадить самолеты. Но это их решение, сколько они будут его ждать», - пояснил пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Прийт Кофф.