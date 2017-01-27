Государство теряет 170 млн евро налогов в год из-за зарплат в конвертах

Похожий показатель указан и в других исследованиях, но новая работа отражает преимущественно динамику неполного рапортирования данных, сказал Оя.

Произошедший за последние годы рост связан с запуском регистра трудовых отношений в результате которого «черная» экономика пропала и перешла в серую зону, сказал Оя. Второй аспект — OÜ-tamine, то есть выплачивание дивидендов вместо зарплаты. Поскольку это во многом легально и законодатель не предпринимает ничего для изменения этой ситуации, люди все чаще пользуются этим вариантом, поскольку он выгоднее, сказал экономист.

Чаще всего неполные данные передают в тех отраслях, которые всегда выделялись значительной долей теневой экономики — например, в строительном секторе, но также в обслуживающих сегментах вроде ремонта устройств и бизнес-услуг.

По мнению Оя, для решения проблемы следует сделать законы более четкими, чтобы было понятно, какое поведение является с точки зрения законодателя правильным.

Исследование основано на сравнении зарплат в малых и крупных предприятиях с учетом их продуктивности. С четвертого квартала 2015 года по третий квартал 2016 года зарплаты в малых фирмах составили 19 процентов зарплат всего предпринимательского сектора, а их прибыль составила 49 процентов всей прибыли.

Согласно исследованию, за последний год в среднем сообщались неполные данные о 65 работниках, округленных до полной рабочей ставки. По словам Оя, зарплаты, скорее всего, значительно выше, поскольку неполные данные сообщаются и о работающих на полставки работниках.

Сумма, о которой не сообщается, составляет около 700 млн евро в год, что, по мнению Оя, может означать не менее 140 млн евро не полученных государственным бюджетом налоговых поступлений. По его словам, если собрать недостающую сумму, социальный налог можно было бы снизить на 2,1 процентных пункта.

Каспар Оя работает в Банке Эстонии экономистом. Он выступил с докладом об исследовании на годовой конференции Эстонского общества экономики в пятницу.