Со слов супруги Болотова Царев рассказал, что Болотов умер в своем доме в Московской области. Бородай сообщил о смерти Болотова также со слов родных и без подробностей, передает Newsru.com.

Глава информационного центра "Юго-восточный фронт" Константин Кнырик сообщил "Интерфаксу", что причиной смерти, по предварительным данным, был сердечный приступ: "Ему внезапно стало плохо". По данным Кнырика, Болотов умер в своей квартире в Москве.

РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к руководству ЛНР, тоже передает, что у Болотова "случился инфаркт, но пока точной информации нет".

Болотов был избран главой самопровозглашенной ЛНР в апреле 2014 года. Он участвовал в вооруженном захвате здания луганского управления СБУ. В августе 2014 года ушел в отставку после того, как получил ранения в бою. Его на этой должности сменил Игорь Плотницкий.

В своем последнем публичном интервью агентству «Росбалт» Болотов обвинил своего преемника Плотницкого в организации против него заговора, в результате которого Болотова сместили с поста главы самопровозглашенной республики.