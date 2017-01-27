Сотрудники Тартуского университета занимались подделкой документов

Как следует из аудита, доступного в регистре документов Министерства образования и науки, факт мошенничества связан с командировкой сотрудников Тартуского университета Сулева и Геа Кыкс во Вьетнам в ходе проекта по интернационализации науки.

"Выяснилось, что сотрудники Тартуского университета попросили туристическое бюро отобразить в счетах сумму, отличающуюся от изначального ценового предложения, а также изменили одно из предложений таким образом, чтобы можно было выбрать более дорогой вариант", - рассказала директор агентства по структурным пособиям фонда Archimedes Аннемари Муру.

По словам ректора Тартуского университета Волли Кальма, подделывать документы им помогала еще одна сотрудница университета - Кадри Оя.

Помимо фальсификации счета за услуги турбюро, Кадри Оя, по данным аудита, причастна и к еще одному нарушению в ходе того же проекта - игнорируя явный конфликт интересов, она приняла заявку на участие в тендере по оказанию координационной услуги от предприятия, принадлежащего ее супругу.

Как сообщил Кальм, все причастные к произошедшему сотрудники университета получили письменные выговоры, признали свою вину и согласны компенсировать убытки, общая сумма которых превышает 14 тысяч евро.