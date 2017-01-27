Фото: частный архив

«Эта доска родом из Кивиыли. В 2013-м году весной на улице Лепа спилили целую аллею вязов. Удивительно, но на этом настаивали жители города. Я узнал об этом случайно, от знакомого арбориста. Мы договорились, что я приеду со своей техникой и заберу все спиленные деревья себе. С этого времени я и занимаюсь работой с древесиной.

Вот, например, на кухне у меня висит мощный потолочный светильник, сделанный из массива ясеня (1,45 x 0,5 м) и LED-лампочек.

Работу я закончил в ноябре прошлого года. Доска сохранила свою природную форму. Большие трещины я закрыл, используя технику интарсии - инкрустации деревом по дереву. Найдя место для каждой из 20 лампочек, разметил и просверлил отверстия для патронов. Для освещения были выбраны LED-лампочки с теплым светом, которые я разделил на две группы: отдельно могут загораться 14 лампочек, в случае необходимости к ним можно добавить остальные шесть. Общая мощность - 50 W. Доска отполирована и покрыта маслом OSMO. Доска висит на металлических тросах, которые не бросаются в глаза», - описывает читатель по имени Свен свой мощный дизайнерский проект.

Фото: частный архив.

Фото: частный архив

Другие деревянные изделия Свена можно увидеть ЗДЕСЬ!