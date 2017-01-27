Государство советует отказаться от карточек паролей

По сообщению департамента, пришло время полностью отказаться от карточек паролей, поскольку их использование стало неудобным, а случаи мошенничества, связанные с карточками, участились.

Украсть коды из карточек паролей можно как в интернете, так и другими способами, например, подглядеть, или украсть саму карту у владельца.

Если коды карточки паролей попали к другому лицу, то для владельца карты это необязательно обернется воровством, однако у постороннего человека будет возможность доступа к личным данным владельца.

Вместо карточек паролей департамент советует использовать ID-карту, мобильный ID или пин-калькуляторы. По сравнению с карточками паролей эти способы идентификации безопаснее, более того, для идентификации через ID-карту и мобильный ID требуется прибор, а пароль, сгенерированный пин-калькулятором – одноразовый.

ID-карта, мобильный ID и пин-калькулятор не оставляют возможности для выманивания или воровства информации, необходимой для идентификации пользователя.

Поскольку людей, использующих карточки паролей, по-прежнему много, департамент советует дать людям достаточно времени для поиска удобной альтернативы и изменения привычек.