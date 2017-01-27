"Еще очень рано говорить об этом", - заявил Трамп о санкциях во время совместной пресс-конференции после переговоров с Терезой Мэй.

Он также добавил, что прекрасные отношения с такими странами, как Россия или Китай, "были бы позитивным, а не негативным" явлением.

В ходе визита в Вашингтон британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что будет настаивать на сохранении санкций.

"Мы очень ясно дали понять, что мы хотим увидеть полное выполнение минских соглашений", - сказала она, добавив, что санкции сохранятся до тех пор, пока договоренности не будут выполнены.

Ранее советник Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что вопрос об санкций обсуждается. О грядущей отмене санкций также сообщала журналист издания Politico.

В Кремле заявляли, что не могут оценить достоверность этой информации.

Визит Мэй

Тереза Мэй стала первым мировым лидером, с которым новый президент США встретился после инаугурации, прошедшей 20 января.

Она передала Трампу приглашение приехать в Великобританию от королевы Елизаветы II. Американский президент согласился совершить официальный визит в этом году.

После переговоров Мэй подтвердила, что Трамп "на сто процентов" привержен НАТО, хотя ранее он неоднократно высказывал критику в адрес альянса.

Трамп, в свою очередь, рассказал о "фанастических отношениях" с Терезой Мэй. Сама премьер-министр оценила эти отношения как "хорошие".

Ранее британский премьер сказала в интервью Би-би-си, что не побоится отреагировать на реплики президента Трампа, если посчитает их неприемлемыми.

По ее словам, она стремится развивать особые отношения между Лондоном и Вашингтоном, которые имеют общие интересы в таких сферах, как торговля, безопасность и оборона.

"Он уже сказал мне, что хотел бы видеть отношения между Великобританией и США прочными и нацеленными на будущее", - сказала Тереза Мэй.

Британский лидер настаивает на том, что Трамп заинтересован в скорых переговорах по поводу соглашения о свободной торговле, несмотря на заявленную им стратегию "Америка прежде всего", которая, по мнению наблюдателей, противоречит его решимости заключить такой договор с Лондоном.