Андрей Кончаловский получил «Золотого орла» за фильм «Рай»

Конкурентами в борьбе за номинацию «Лучшая режиссерская работа» были картины «Экипаж» Николая Лебедева и «Дуэлянт» Алексея Мизгирева.

Лучшей актрисой 2016 года, по версии жюри «Золотого орла», стала Юлия Высоцкая, а лучшим актером — Иван Янковский.

Высоцкая получила награду за роль в фильме «Рай», а Янковский — за роль в фильме «Дама пик».

Ранее сообщалось, что «Рай» Кончаловского выбыл из борьбы за «Оскар». Министр культуры Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что «Раю» не нужна номинация на «Оскар».