Деревообрабатывающий завод стоимостью в 1 млрд евро появится в Тартумаа

Как сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру", главный инициатор строительства завода - компания Est-For Invest провела анализ, в ходе которого выяснилось, что Тартумаа наиболее подойдет для строительства деревообрабатывающего завода нового поколения.

В качестве вариантов рассматривались и территории около рек Нарва и Пярну, однако учитывая отдаленность сырья и транспортного сообщения, чаша весов склонилась в сторону таруского водоема.

Размер возможной территории под строительство целлюлозного гиганта - примерно сто гектаров. Для оценки влияния строительства завода на окружающую среду и в целом, для выявления его точного местоположения, Est-For Invest намерен обратиться за помощью к государству.