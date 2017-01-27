Муан, занявший второе место в Кубке мира только на прошлой неделе, упал на большой скорости. По предварительной информации, он сломал обе ноги. К сожалению, сегодня это не первый несчастный случай на чемпионате. Ранее американец Стивен Найман врезался в ограждение. С места происшествия его эвакуировали на вертолете.
На это больно смотреть: на Кубке мира французский горнолыжник сломал обе ноги
На проходящем в немецком Гармиш-Партенкирхене Кубке мира по горнолыжному спорту произошел несчастный случай с французским горнолыжником Валентином Жиро Муаном.