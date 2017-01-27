Мужчина, который передвигался на мотороллере, выстрелил в ди Джованни на окраине города Соккаво, перед церквью в пятницу посреди дня и скрылся с места происшествия. Ди Джованни, в которого попали несколько пуль, умер на месте событий.

Пару лет назад ди Джованни был сокомандником эстонца Франка Лийвака в итальянском клубе «Наполи»

Итальянское издание Gazzetto dello Sport в статье характеризует ди Джованни как добросердечного мальчика, но отмечает также, что после завершения карьеры футболиста он связался с преступным миром, стал продавать наркотики. В октябре прошлого года он и еще четыре человека были арестованы в связи с торговлей наркотиками — марихуанной и гашишем.