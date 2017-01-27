"Сотрудничай, но остерегайся", - премьер предупредила. Насколько знаем мы, холодная война давным-давно почила", - так можно перевести данное четверостишие.

Ранее в четверг Мэй на совещании руководства Республиканской партии США в Филадельфии (штат Пенсильвания) заявила, что в отношениях с РФ нужно следовать примеру Рональда Рейгана, который придерживался принципа "доверяй, но проверяй". Она также призвала взаимодействовать с Москвой с "позиции силы".

27 января в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Терезы Мэй. Премьер-министр Великобритании стала первым иностранным лидером, которого Трамп принял в Белом доме.