"Сотрудничай, но остерегайся", - премьер предупредила. Насколько знаем мы, холодная война давным-давно почила", - так можно перевести данное четверостишие.
Ранее в четверг Мэй на совещании руководства Республиканской партии США в Филадельфии (штат Пенсильвания) заявила, что в отношениях с РФ нужно следовать примеру Рональда Рейгана, который придерживался принципа "доверяй, но проверяй". Она также призвала взаимодействовать с Москвой с "позиции силы".
27 января в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Терезы Мэй. Премьер-министр Великобритании стала первым иностранным лидером, которого Трамп принял в Белом доме.
"Engage but beware",— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 27 января 2017 г.
Prime Minister said.
As far as we’re aware,
Cold War was long dead #PoemsAboutTrumpAndMay