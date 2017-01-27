Галерея: Дональд Трамп встретился с Терезой Мэй в Белом доме

Президент США Дональд Трамп подтвердил стопроцентную поддержку НАТО и призвал лидеров Европы увеличить взносы в бюджет альянса, сказала Тереза Мэй после встречи с Трампом в Белом доме на пресс-конференции.

Трамп подчеркнул в свою очередь, что отношения США и Великобритании особенные и сильны как никогда раньше.

Трамп и Мэй сообщили, что в отношении России санкции будут сохранятся до полного выполнения Минских соглашений.

Тереза Мэй сказала, что в некоторых вопросах у них есть разногласия с Трампом, но с ним можно вести переговоры. « Также есть целый ряд вещей, в которых мы согласны», - добавила Мэй.

Мэй стала первым иностранным лидером, который встретился с Трампом после его вступления в должность 20 января.