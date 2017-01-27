Из-за погодных условий машина вылетела в кювет

В 01.17 в уезде Валга, в Отепя, на 26 километре шоссе Рынгу-Отепя-Канепи произошло ДТП, в котором 52-летняя женщина на машине Volkswagen Golf Variant из-за скользкой дороги вылетела в кювет.

Медики оказали водителю первую помощь на месте.

Ночью и ранним утром в субботу дорожное покрытие основных и крупнейших шоссе в Эстонии было влажным и обработано реагентами. Синоптики обещают в течение дня по многим регионам туман и гололед, на дорогах — гололедицу. Участников дорожного движения призывают быть осторожными на дороге!