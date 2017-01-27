Авиакомпания предупреждает: туман стал причиной задержки рейсов

По сообщениям авикомпании Transaviabaltica, отеладываются вылеты самолетов Таллинн-Кярдла в 9.15 и Кярдла-Таллинн в 10.00 примерно на три с половиной часа. Новое время вылетов — 12.45 и 13.30.

Авиасообщение было нарушено из-за тумана и в пятницу.