Авиакомпания предупреждает: туман стал причиной задержки рейсов

По сообщениям авикомпании Transaviabaltica, отеладываются вылеты самолетов Таллинн-Кярдла в 9.15 и Кярдла-Таллинн в 10.00 примерно на три с половиной часа. Новое время вылетов — 12.45 и 13.30.
Авиасообщение было нарушено из-за тумана и в пятницу.
Утренние самолеты рейсов между Таллинном и Кярдла задерживаются на несколько часов из-за тумана, сообщает Postimees.
По сообщениям авикомпании Transaviabaltica, отеладываются вылеты самолетов Таллинн-Кярдла в 9.15 и Кярдла-Таллинн в 10.00 примерно на три с половиной часа. Новое время вылетов — 12.45 и 13.30.
Авиасообщение было нарушено из-за тумана и в пятницу.
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