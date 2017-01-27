Особняк российского миллиардера в Лондоне захватили бездомные, сообщает британская газета Daily Mail. Речь идет о четырехэтажном здании в центре британской столицы стоимостью 19 млн фунтов стерлингов. Дом расположен в районе Белгравия, который находится к юго-западу от Букингемского дворца. Захватчики вывесили над входом черный флаг и заявили, что откроют в особняке приют для бездомных, пишет Daily Mail.

Здание в центре Лондона принадлежит российскому миллиардеру Андрею Гончаренко, который купил его в 2014 году. С тех пор особняк пустовал — владелец туда не приезжал и не сдавал его в аренду, следует из статьи. Людей, заселяющихся в не принадлежащие им брошенные дома, в Великобритании называют сквоттерами. Обычно они занимают чужие жилища до тех пор, пока там не появится законный владелец. Такие дома становятся приютами, куда приходят бездомные из разных городов.

Oдин из лидеров сквоттеров, Том Фокс, заявил: "Если владелец заплатит нам 50 000 фунтов, мы уйдем".

Фотографии дома снаружи и внутри смотрим ЗДЕСЬ.