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Правда о Делавью

Роман Шумилов
Роман Шумилов
юридическое бюро Juridium
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Комментарий юриста

Роман Шумилов, юрист, юридическое бюро Juridium

На днях в некоторых СМИ и интернет-пространстве была поднята шумиха вокруг деятельности Центра Красоты DeLavue

С юридической точки зрения DeLavue, предлагая свои услуги, а также возможность кредитования своих услуг через посредников, не нарушает права потребителя. В некоторых СМИ была опубликована недостоверная информация «о фабрике кредитов». Это не может являться правдой, так как у DeLavue отсуствует лицензия на кредитование, согласно Закону о кредитодателях и посредниках и заниматься кредитованием DeLavue не имеет права.

В Эстонии деятельность кредитования жестко регулируется законодательством и наздор ведет Финансовая Инспекция. Исходя из изученных материалов, у DeLavue есть партнеры в виде кредитного учреждения (банка) и лицензированного кредитодателя. Именно они занимаются оценкой платежеспособности потребителя, заключением договора кредита и выдачей денежных средств. С точки зрения условий кредитного договора и процентной ставки, то она не является завышенной, а условия кредита не противоречат действующему законодательству.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Задача Центра Красоты - оказывать услуги. Необходимо понимать, что решение о покупке услуг или приобретении в кредит принимает потребитель и мы не можем говорить о навязывании кредита. При этом последнее слово остается за кредитным учреждением после необходимого анализа платежеспособности клиента. Так как анализом кредитоспособности занимается специалист банка, а не работник Центра Красоты, недобросовестное кредитование исключено. Банк обязан проводить данный анализ, и у меня нет сомнения в том, что банк или кредитодатель делает это ненадлежащим образом, так как правила ответственного кредитования у нас довольно жесткие.

ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

Изучив материалы, а также предлагаемые клиентам договоры, как со стороны DeLavue, так и со стороны банка, я не нашел в договоре кредита каких-либо нарушений или обременительных положений. Согласно действующему законодательству, у потребителя есть возможность отступить от договора кредита в течение 14 дней, с момента его заключения. Также у потребителя есть возможность в любой момент расторгнуть договор с DeLavue без штрафных санкций. Более того, у потребителя есть возможность расторгнуть договор кредита в любой момент, уже после истечения срока. С точки зрения содержания договора об оказании услуг, со стороны DeLavue, последний несет обязательства оказывать услуги качественно, согласно требованиям клиента. По моей информации, Департамент защиты прав потребителей не делал предписания салону, не проводил проверку, и не имеет в своем делопроизводстве жалоб.

В положениях договора об оказании услуг также нет каких-либо штрафов, дополнительных плат или неразумных, обременительных условий, поэтому условия можно назвать адекватными или стандартными. Мы не имеем дело с оказанием некачественных услуг, потому что на сегодня к Центру DeLavue нет претензий подобного рода.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СМИ

Исходя из части 17 Основного Закона, Конституции – запрещено бросать тень на доброе имя и портить репутацию, не имея оснований для претензий. В данном случае мы видим нападки на DeLavue, однако по сути, не имеем ни конкретной жалобы на оказание сервиса со стороны потребителя ни «навязывания кредита».

Пресса обеспечивает право общественности на получение правдивой, честной и всесторонней информации о событиях, происходящих в обществе. В случае конфликтной ситуации журналист обязан выслушать все конфликтующие стороны. Возражение дает право исправить имеющиеся в публикуемом материале фактологические ошибки и цитаты. Возражение необходимо давать незамедлительно и на видном месте, без редакционных комментариев. Ввиду того, что представители DeLavue в некоторых СМИ не смогли прокомментировать неточные утверждения журналистов, можно сделать вывод о целенаправленном искажении информации и подаче ее в исключительно негативном ключе. Нарушение журналисткой этики может повлечь за собой прямой материальный ущерб, и, как следствие, судебное разбирательство, с целью компенсации этого ущерба.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОММЕНТАТОРОВ

Некорректное поведение комментаторов при стечении определенных обстоятельств может нести за собой уголовную ответственность

Следует обратить внимание на разжигающие рознь комментарии в интернет-пространстве и порталах СМИ по поводу Центра Красоты Delavue. Так как некоторые комментарии носили откровенно враждебных характер, несли угрозу здоровью и жизни сотрудников Центра DeLavue – поведение подобного рода при стечении определенных обcтоятельств может нести за собой уголовную ответственность для их авторов, согласно статье 151 Пенитенциарного кодекса, а именно: действия, публично призывающие к ненависти, насилию или дискриминации в связи с национальной или расовой принадлежностью, цветом кожи, половой принадлежностью, языком, происхождением, вероисповеданием, сексуальной ориентацией, политическими убеждениями, имущественным или социальным положением, если это повлекло угрозу жизни, здоровью или имуществу лица, – наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц или арестом.

Следует вспомнить уголовное наказание пользователя социальной сети, угрожавшего расправой премьер-министру. Также, наказание вынес суд 28-летнему жителю Йыгева, который поместил слова с угрозой массовой расправы в стиле «второго Брейвика» на своей страничке в популярной социальной сети. Виртуальность угрозы не стала препятствием для вынесения реального наказания, а решающим фактором в данном деле стала бдительность пользователей портала, немедленно заявивших в полицию. Поэтому людям, которые агрессией и желанием расправы реагируют на инфоповод я могу посоветовать взять себя в руки, и прекратить подобные комментарии во избежание административного или уголовного делопроизводства.

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