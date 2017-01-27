Путешественникам на заметку: в каких городах мира отдых обойдется дешевле всего

Проведенное UBS исследование показало, что самые дешевые города находятся в Восточной Европе и Азии, хотя также были самые дорогие города были и в Европе. В лидерах таблицы были шесть городов нашего континента, сообщает Postimees со ссылкой на Fortune.

UBS в исследовании использовал среднюю стоимость двухдневного отпуска двух человек. В цену входят ночлег, ужин с бокалом вина, аренда автомобиля, почтовые расходы и поездка на такси. Траты на транспорт, чтобы добраться до города и назад, не учитывались.

Самым дорогим городом стал Цюрих, в котором за мини-отпуск с одним ночлегом придется заплатить 950 евро. Не отстают также Нью-Йорк, Женева, Токио, Париж и Мюнхен. На довольно высоком месте и Хельсинки.

Тем, для кого цена имеет большое значение, следует ехать в Бухарест, поскольку там за двухдневный отпуск придется потратить всего 244 евро. За Бухарестом следуют Мумбаи, София, Бангкок, Нью-Дели и Пекин.

Таллинн находится в этой рейтинге на 24 месте и средняя цена составляет 506 евро.

Десять самых дешевых городов:

1. Бухарест - 244 евро

2. Мумбаи - 281 евро

3. София - 281 евро

4. Бангкок - 300 евро

5. Нью-Дели - 318 евро

6. Пекин - 328 евро

7. Найроби - 356 евро

8. Вильнюс - 356 евро

9. Будапешт - 403 евро

10. Стамбул - 412 евро

Десять самых дорогих городов:

1. Цюрих - 950 евро

2. Нью-Йорк - 965 евро

3. Женева - 956 евро

4. Токио - 937 евро

5. Осло - 918 евро

6. Париж - 834 евро

7. Мюнхен - 778 евро

8. Тайбэй - 769 евро

9. Хельсинки - 750 евро

10. Дубай - 740 евро