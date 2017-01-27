Суббота, 28. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English
Узнайте, на каком месте в рейтинге Таллинн

Путешественникам на заметку: в каких городах мира отдых обойдется дешевле всего

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Исследования показали, что в Восточной Европе и Азии можно дешевле всего провести время в путешествии.

Проведенное UBS исследование показало, что самые дешевые города находятся в Восточной Европе и Азии, хотя также были самые дорогие города были и в Европе. В лидерах таблицы были шесть городов нашего континента, сообщает Postimees со ссылкой на Fortune.

UBS в исследовании использовал среднюю стоимость двухдневного отпуска двух человек. В цену входят ночлег, ужин с бокалом вина, аренда автомобиля, почтовые расходы и поездка на такси. Траты на транспорт, чтобы добраться до города и назад, не учитывались.

Самым дорогим городом стал Цюрих, в котором за мини-отпуск с одним ночлегом придется заплатить 950 евро. Не отстают также Нью-Йорк, Женева, Токио, Париж и Мюнхен. На довольно высоком месте и Хельсинки.

Тем, для кого цена имеет большое значение, следует ехать в Бухарест, поскольку там за двухдневный отпуск придется потратить всего 244 евро. За Бухарестом следуют Мумбаи, София, Бангкок, Нью-Дели и Пекин.

Таллинн находится в этой рейтинге на 24 месте и средняя цена составляет 506 евро.

Десять самых дешевых городов:

1. Бухарест - 244 евро

2. Мумбаи - 281 евро

3. София - 281 евро

4. Бангкок - 300 евро

5. Нью-Дели - 318 евро

6. Пекин - 328 евро

7. Найроби - 356 евро

8. Вильнюс - 356 евро

9. Будапешт - 403 евро

10. Стамбул - 412 евро

Десять самых дорогих городов:

1. Цюрих - 950 евро

2. Нью-Йорк - 965 евро

3. Женева - 956 евро

4. Токио - 937 евро

5. Осло - 918 евро

6. Париж - 834 евро

7. Мюнхен - 778 евро

8. Тайбэй - 769 евро

9. Хельсинки - 750 евро

10. Дубай - 740 евро

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгородамиротдыхпутешествиерейтингцена
По теме
В Британии придумали «читающий мысли» прибор для выбора лучшего отдыха

В Британии придумали «читающий мысли» прибор для выбора лучшего отдыха

Выбор места, где провести отпуск, осложняется десятками сайтов по бронированию и сотнями туристических компаний. Однако теперь есть высокотехнологичный способ сэкономить время и нервы. Видео: смотрите, как часто садятся самолеты в главном аэропорту Лондона

Видео: смотрите, как часто садятся самолеты в главном аэропорту Лондона

Автор канала TopFelya опубликовал двухминутный таймлапс, в котором показал, с какой частотой приземляются самолеты в Хитроу — третьем аэропорту мира по уровню загруженности, пишет Gizmodo. Редкие фото: именно так в 1950-х дети летали в самолетах

Редкие фото: именно так в 1950-х дети летали в самолетах

Довольно часто возникают всевозможные дискуссии относительно детей на борту самолета. Как бы там ни было, но авиакомпании должны угождать всем пассажирам. И дети не являются исключением!
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Коммерческий текст
Limon.ee
самое читаемое на limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
студия Postimees
День памяти жертв Холокоста
Limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
12:15
Недостатки ламината, о которых вы не задумывались
12:05
Смотри: муж Иванки Трамп хотел бы уничтожить эти фото... А вот я бы этого делать не стал!
11:48
Путешественникам на заметку: в каких городах мира отдых обойдется дешевле всего
11:43
Ему было всего 64 года... Умер известный певец Александр Тиханович
11:29
Фастфуд не может быть безопасным по определению, предупреждают медики
11:29
СМИ: причиной катастрофы Ту-154 под Сочи стала ошибка экипажа (6)
11:20
Смотрим фото: 15 самых нелепых домов.
11:18
Правда о Делавью
11:15
Норвежские спецслужбы рассказали о попытках России повлиять на вручение Нобелевской премии
11:15
Звезда «Гарри Поттера» Джон Херт скончался от рака
10:59
Показала лишнее: Дженнифер Лопес переборщила с глубиной декольте (фото)
10:51
Авиакомпания предупреждает: туман стал причиной задержки рейсов
10:50
Особняк российского миллиардера в Лондоне захватили бездомные
10:37
Галерея: во дворе частного дома сгорели две машины (1)
10:35
Упс! Ани Лорак крупно опозорилась из-за фотошопа
10:24
Из-за погодных условий машина вылетела в кювет
10:15
Фото: голая Анастасия Волочкова очаровала поклонников
10:12
В Пярну рабочие нашли авиабомбу
10:00
Фото читателя: как я модный светильник на улице нашел (1)
09:55
Галерея: Дональд Трамп встретился с Терезой Мэй в Белом доме
Все новости
LimonЦеликом
Фото: голая Анастасия Волочкова очаровала поклонников

Фото: голая Анастасия Волочкова очаровала поклонников

Сегодняшний день таит в себе массу сюрпризов… Читайте гороскоп на 28 января!

Сегодняшний день таит в себе массу сюрпризов… Читайте гороскоп на 28 января!

Мгновенная карма: таллиннский автолюбитель попался на горячем (видео)

Мгновенная карма: таллиннский автолюбитель попался на горячем (видео)

12:05
Смотри: муж Иванки Трамп хотел бы уничтожить эти фото... А вот я бы этого делать не стал!
11:43
Ему было всего 64 года... Умер известный певец Александр Тиханович
11:15
Звезда «Гарри Поттера» Джон Херт скончался от рака
10:59
Показала лишнее: Дженнифер Лопес переборщила с глубиной декольте (фото)
KrasotkaЦеликом
Смотрите: смелые платья в стиле 80-х от Зухаира Мурада

Смотрите: смелые платья в стиле 80-х от Зухаира Мурада

Галерея: даже «голые» платья Elie Saab сделают из ваc королеву

Галерея: даже «голые» платья Elie Saab сделают из ваc королеву

Пятилетний мальчик научил тысячи детей завязывать шнурки

Пятилетний мальчик научил тысячи детей завязывать шнурки

11:29
Фастфуд не может быть безопасным по определению, предупреждают медики
27. янв
Известная модель призналась, что является гермафродитом (1)
27. янв
В Маниле стартовал конкурс "Мисс Вселенная"
27. янв
Исследования показали, что картофель фри полезнее вареного
SportsЦеликом
Бывший сокомандник нападающего сборной Эстонии был жестоко убит

Бывший сокомандник нападающего сборной Эстонии был жестоко убит (1)

На это больно смотреть: на Кубке мира французский горнолыжник сломал обе ноги

На это больно смотреть: на Кубке мира французский горнолыжник сломал обе ноги

Соперником Роджера Федерера по финалу Australian Open стал Рафаэль Надаль

Соперником Роджера Федерера по финалу Australian Open стал Рафаэль Надаль

27. янв
СМИ: избиение дочери Емельяненко оказалось провокацией против Кадырова
ВпрокЦеликом
Государство советует отказаться от карточек паролей

Государство советует отказаться от карточек паролей

Случайно повредил товар в магазине - кто должен платить?

Случайно повредил товар в магазине - кто должен платить?

Вопрос читателя: штрафует ли полиция водителей, использующих в темное время суток дневные ходовые огни или противотуманные фары?

Вопрос читателя: штрафует ли полиция водителей, использующих в темное время суток дневные ходовые огни или противотуманные фары? (4)

27. янв
Кибербезопасность: 10 деталей вашей личной жизни, которые известны Facebook и Google
Погода
В субботу в Эстонии будет туманно, но без осадков

В субботу в Эстонии будет туманно, но без осадков

Фото: Таллинн накрыл радиационный туман

Фото: Таллинн накрыл радиационный туман (1)

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Галерея: во дворе частного дома сгорели две машины

Галерея: во дворе частного дома сгорели две машины (1)

Из-за погодных условий машина вылетела в кювет

Из-за погодных условий машина вылетела в кювет

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Авиакомпания предупреждает: туман стал причиной задержки рейсов

Авиакомпания предупреждает: туман стал причиной задержки рейсов

В Ласнамяэ почтили память жертв Холокоста

В Ласнамяэ почтили память жертв Холокоста

Культура
Андрей Кончаловский получил «Золотого орла» за фильм «Рай»

Андрей Кончаловский получил «Золотого орла» за фильм «Рай»

На кинофестивале Docpoint представлено много фильмов на русском языке

На кинофестивале Docpoint представлено много фильмов на русском языке

Самые читаемые
Бывший сокомандник нападающего сборной Эстонии был жестоко убит(1)
Керсти Кальюлайд в добавок к президентской зарплате получает каждый месяц 12 000 евро пособия(12)
Вот каким будет 2017 год для Тигров, Крыс и остальных знаков китайского гороскопа
Галерея: во дворе частного дома сгорели две машины(1)
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах (4)
Топ комментариев
Трамп: пока рано говорить о снятии санкций c России(47)
От сердечного приступа умер первый глава ЛНР(38)
Николай Караев: мой оккупантский образ мысли(28)
Йосеф Кац: важно понимать, что на месте евреев может оказаться кто угодно(24)
Алименты - плати или умри!(22)
Bалюта
USD
0,936 EUR
GBP
1,174 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 27.01.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees