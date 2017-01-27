Фото: вариант переделки комнаты-кухни в двухкомнатную квартиру

Если построить внутреннюю перегородку по техническим причинам невозможно, стоит продумать чем ее можно заменить, какой материал может прийти на помощь или же насколько непроницаемой она должна быть. Может быть, вообще из стекла?

Фото: husmanhagberg.se

Именно это было сделано в квартире площадью 37 м2, расположенной в Стокгольме. И, пожалуй, это единственный подходящий вариант, позволяющий дневному свету проникать на кухню и одновременно отделяющий спальную зону от остального помещения.

Фото: husmanhagberg.se

Чтобы на ночь делать спальную зону еще более изолированной и сохранять присущую этому месту интимность, на стеклянную перегородку можно прикрепить шторы и задергивать их на ночь.

Фото: husmanhagberg.se

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