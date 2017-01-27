Трамп распорядился начать перестройку армии США

"Этот указ о перестройке вооруженных сил США", - сказал он, подписывая первый документ в здании Пентагона, где проходила церемония присяги министра обороны Джеймса Мэттиса.

После того, как Трамп подставил подпись, он подарил ручку новому главе Пентагона. "А этот (документ) - о защите нации от въезда иностранных террористов в США", - сообщил американский лидер журналистам, подписывая второй указ. Перед подписанием указов в здании Минобороны США вице-президент Майк Пенс привел к присяге нового главу министерства - Мэттиса. Президент США принял участие в церемонии. Он назвал Мэттиса человеком чести и "абсолютного действия", который оказался на своем посту "в правильное время".

Ранее Трамп анонсировал, что подпишет указ "о начале великой перестройки американских вооруженных сил, разработке новых самолетов, новых судов, новых ресурсов и новых инструментов для наших мужчин и женщин в униформе". "Второй (указ - ИФ). Я ввожу новые меры досмотра для того, чтобы радикальные исламские террористы держались подальше от США. Мы не хотим их здесь", - сказал он.