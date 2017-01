Где в Эстонии жить хорошо? В Вильянди?

Почему Вильянди?

Это ганзейский город и город с развалинами замка, город с ягодами клубники, рассыпанными на улицах, город, где есть своя газета и свой театр. Вильянди - красивый город: огромное озеро, много зелени, величественный замковый холм, старая водонапорная башня и подвесной мост. Есть здесь, конечно, и панельные дома, и жемчужины деревянного зодчества.

Вильянди получил городское право уже в 1283 году и я вляется шестым по величине городом Эстонии. Сейчас здесь живет 17 958 человек, но летом и в дни фестивалей население увеличивается примерно на такое же количество народа.

Вильянди находится в 161 километре от Таллинна и в 81 километре от Тарту. Из столицы в Вильянди можно добраться автобусом, поездом и, естественно, на автомобиле.

Водонапорная башня построена в Вильянди более 100 лет назад. Фото: Марко Саарм / Sakala

Какие недостатки?

С помощью тех же транспортных средств из Вильянди и уезжают. Так как высшее образование в Вильянди можно получить только в Академии культуры, молодежь уезжает учиться в другие города. Число покидающих город превышает количество переезжающих сюда.

Средняя брутто-зарплата в Вильянди во втором квартале прошлого года составляла 1022 евро в месяц, что больше, чем в среднем по Эстонии.

Сколько стоит?

Реновированная 2-3-комнатная квартира стоит в Вильянди примерно 30-40 тысяч евро. Аренда квартиры такой же величины - примерно 250 евро в месяц. Приличный дом из 4-5 комнат стоит примерно 130 000 евро.

Фото: Эльмо Рийг/Sаkala

Школы?

В дополнение к детским садам и основным школам в Вильянди находятся самая первая в Эстонии Государственная гимназия и Академия культуры Тартуского университета.

А где работать?

В Вильянди работают предприятия по производству текстильных товаров, продуктов питания, строительных материалов, металлоконструкций и так далее. Наиболее известные фирмы: AS Viljandi Metall, AS Hansa Candle, AS Kolmeks, AS Viljandi Aken ja Uks, AS Toom Tekstiil, OÜ Delux, Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ, AS Estonian Match, AS Mivar-Viva, OÜ Sweba-Dahlen.

Фото: Эльмо Рийг/Sakala

Что делать в свободное время?

Вильянди - один из малых городов Эстонии, где работает профессиональный театр - Ugala. В марте все любители театра должны быть особенно рады: откроется новое здание театра.

Рядом с театром находится уникальный старый амбар, где проходят концерты старинной музыки, танцевальные вечера и прочие мероприятия, связанные со старинны музыкальным наследием.

В этом году самая известная в странах Балтии сеть кинотеатров Forum Cinema откроет в Вильянди кинотеатр.

Вид на озеро Вильянди. Фото: Райго Паюла/PM/SCANPIX BALTICS

Где питаться?

Можно пойти поесть пиццу, пирожков или китайской еды. Но самое известное заведение Вильянди - кафе Fellin, гордость жителей города: оно занимает 16-ю позицию в списке лучших ресторанов Эстонии Eesti Maitsed и 27-е место в списке лучших ресторанов Балтии по рейтингу White Guide.

В кафе-ресторане Fellin прекрасные торты. / Kohvik Fellin Facebook

Что еще?

Своеобразным символом Вильянди являются огромные клубнички их бетона, выкрашенные в красный цвет и рассыпанные по центру города.

Здесь родились генерал Йохан Лайдонер и Роман Той, композитор и хормейстер.

Городская клубничка. Фото: Эльмо Рийг / Сакала

Это первая статья из серии, рассказывающей о разных уголках Эстонии.