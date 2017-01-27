Все понимают, что серый паспорт как явление есть рудимент, изживший свой срок и переставший быть необходимым аксессуар неопределившихся по вине непоколебимых.

Я не буду переливать из пустого в порожнее и еще раз доказывать, что наличие серого паспорта не на руку ни одному государству, и прежде всего нам. Точно так же всем давно известно, что помимо принципиальной позиции в отношении к Эстонии серые паспорта берут из-за процедуры сдачи экзамена на гражданство и безвизового передвижения по Шенгену и России. Есть, наверное, еще прослойка, которой просто все равно, какой документ класть в карман штанин.

Что касается серого документа для путешествий, обладатели серых паспортов забыли, что помимо Шенгена и России есть другие направления, которые могут и не признать паспорт такого цвета. Не стоит забывать и о том, что в случае чего дипломатической защиты обладатель серого паспорта не получит. По крайней мере, законом она не гарантирована. И в армию тебя не возьмут, ежели ты серый. Тоже плохо. Потому что армия на сегодня - школа не только для постижения трудностей и лишений самостоятельной жизни, но и интеграции, и обучения эстонскому языку. Как и спорт, и любовь. Но не верю я, что эстонская девушка испытывает более теплые чувства к гражданину Эстонской Республики, а не просто к полюбившемуся ей парню из Маарду.

Что касается процедуры получения гражданства: на этой неделе один из наиболее известных украинцев в Эстонии Руслан Трочинский, лидер группы «Свята Ватра», получил наконец эстонское гражданство. Его радости нет предела, в соцсетях мы видим фотографии с красным паспортом в профиль и в анфас. Человек рад - поздравляем! Только вот дошел я в тексте до одного фактологического признания свежего гражданина и задумался о радости: Руслан добивался эстонского гражданства... 13 лет.

Поймите, я всеми фибрами своей души «за» исчезновение такого явления как серый паспорт. Но ждать гражданство тринадцать лет - тоже за гранью. Руслан сравнил получение гражданства с выигрышем в лотерее. Что ж, с точки зрения времени это действительно так. С точки зрения переживаний, наверное, тоже. Но когда вы выигрываете в лотерею, вам везет, фортуна на вашей стороне, все вам завидуют... Гражданство - не предмет везения. Это ряд обдуманных действий согласно закону, а не лотерея. В последние десять лет мы все забыли, что, говоря об эстонском гражданстве, мы смотрим на него как на очередную карточку супершопа в кошельке. Если мы хотим, чтобы граждан становилось больше, нужно говорить о ценностях гражданства. Иногда это делать тяжело, особенно после очередных пассажей наших политиков.

Реформист и бывший главком вооруженных сил Антс Лаанеотс в студии портала Rus.Postimees.ee сказал: «Я не уверен в лояльности всех серопаспортников». Мы все прекрасно знаем, что нет уверенности и во всех обладателях эстонского паспорта. И, кстати, кто опаснее – годовалый Сережа с серым паспортом или бывший начштаба дивизии советской армии?

На вопрос, что делать с нелояльными неэстонцами, Лаанеотс ответил, что выселять их никто не будет: «Мы действуем по законам мирного времени. В случае войны обстановка сама предпишет, что делать, с кем и как». Это что было? Мне лично показалось, что это прямая речь о положении военного времени, когда можно делать что угодно без суда и следствия? Или кто-то будет убеждать меня в том, что я не так понял бывшего военного?

Но вернемся к нашим баранам. Зачем надо было премьер-министру и лидеру центристов Юри Ратасу в конце января говорить о возможном предоставлении гражданства ЭР обладателям серых паспортов, прожившим в Эстонии минимум 25 лет? При этом Ратас уверяет, что ни о каком нулевом варианте гражданства и речи быть не может.

Адресат обращения еще больше перестал понимать центристов. Реформисты сразу же уличили тех в использовании темы серопаспортников накануне местных выборов. Логики тут нет: предожение Ратаса заключается в уменьшении количества серопаспортников, которые как раз имеют право выбирать. А на то, чтобы увеличить число граждан, может уйти тринадцать лет. Это для тех, кто является сторонником теории, будто идея Ратаса пригодится к следующим парламентским выборам. Да и не входит тема гражданства в компетенцию местных органов власти. А вообще выборы - общие и муниципальные - у нас проходят с двухлетним перерывом, так что когда ни поднимай тему гражданства, все равно это будет перед выборами.

Соцдемы стали честными до предела, заявив, что при нынешней коалиции эта тема не пройдет и с этим нужно считаться. Так что в инициативе Ратаса осталась неопределенность: и в трактовке коалиционного договора, и в политической воле партий найти мудрое и государственное решение.

А пока что будем ждать смерти последнего обладателся серого паспорта, порождая при этом новых «негров».