Строительство завода обойдется примерно в 50 миллионов евро. Планируется, что завод начнет работу в 2020 году. В планах также, что новый завод сначала будет обрабатывать 600 тонн молока в день, а затем 1000 тонн молока.

Завод будет изготавливать на экспорт сыр, масло и различные молочные порошки.