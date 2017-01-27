28. Январь 2017 16:23
Товарищество производителей молока Epiko, Йыгевамааский союз производителей молока, Сааремааское и Тартумааское молочное товарищество, а также фирма CPTT Consult OÜ создали на прошлой неделе фирму Milkest AS для того, чтобы построить в Пайде или Вильянди новый молочный завод.
Строительство завода обойдется примерно в 50 миллионов евро. Планируется, что завод начнет работу в 2020 году. В планах также, что новый завод сначала будет обрабатывать 600 тонн молока в день, а затем 1000 тонн молока.
Завод будет изготавливать на экспорт сыр, масло и различные молочные порошки.
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