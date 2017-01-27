Картина дня: пособие Кальюлайд, жестокое убийство бывшего футболиста и указы Трампа

Пособие Кальюлайд

Керсти Кальюлайд в добавок к президентской зарплате получает каждый месяц 12 000 евро пособия. Читать далее...

Убийство средь бела дня

Бывший одноклубник нападающего сборной Эстонии был жестоко убит в Италии, в Неаполе в пятницу средь бела дня на глазах свидетелей. Читать далее...

Сгорели две машины

Сегодня утром в 6.20 спасатели получили сообщение о пожаре во дворе частного дома, где горели машина Audi и микроавтобус Mercedes-Benz. Читать далее...

Указы Трампа

Трамп полностью остановил прием сирийских беженцев в США. Читать далее...

Трамп распорядился начать перестройку армии США. Читать далее...

Причина катастрофы Ту-154

СМИ назвали причиной катастрофы Ту-154 под Сочи ошибку экипажа. Читать далее...

Пьяный водитель в Таллинне

В ночь на субботу, примерно в два часа полицейскому патрулю в Таллинне на улице Сыле попалась на глаза подозрительная машина Audi, которую решено было проверить. Читать далее...

Машина в озере

Сегодня на озере Тамула под лед провалился легковой автомобиль. Водителю удалось спастись. Читать далее...