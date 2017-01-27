Сколько стоит квартира Галины Улановой?

Галина Уланова вместе с первыми жильцами вселилась в высотку на Котельнической набережной в октябре 1952 года, и не в центральный корпус, где теперь находится ее мемориальный музей, а в трехкомнатную квартиру, расположенную в соседнем крыле Б. 34 года спустя она выменяла ее вместе с квартирой своей помощницы на более просторную четырехкомнатную квартиру на шестом этаже главного здания. На фасаде возле центрального подъезда установлена мемориальная доска в честь Улановой.

Галина Уланова в своей квартире, 1960 год. Фото: Николай Рахманов /архивное фото

Обстановка этой 145-метровой квартиры с панорамным видом на Кремль сегодня выглядит так же, как при жизни балерины. В комнатах много антикварной мебели, в том числе привезенной из старой петербургской квартиры балерины — Уланова хранила ее на протяжении всей жизни.​

Сегодня аналогичная недвижимость в этом доме оценивается в 154 миллионов рублей. Эта 144-метровая квартира находится на седьмом этаже центрального корпуса. В квартире две гардеробные, две лоджии, есть возможность сделать второй санузел, из окон тоже открывается вид на Кремль.

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