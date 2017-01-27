Галерея: уже завтра новейшее судно Tallink выйдет на линию

Судно было собрано на заводе в Турку. Оно будет курсировать между Таллинном и Хельсинки.
212-метровое судно вмещает 2850 пассажиров и 800 автомобилей.
Новейшее судно фирмы Tallink - Megastar выйдет на линию уже завтра. Первый регулярный рейс судно совершит в 13.30.
Судно было собрано на заводе в Турку. Оно будет курсировать между Таллинном и Хельсинки.
212-метровое судно вмещает 2850 пассажиров и 800 автомобилей.
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