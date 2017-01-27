Свободная партия призывает Ратаса не подписывать договор о строительстве Rail Baltica

“ Прискорбным образом тематикой RB злоупотребили для того, чтобы бросить тень на активистов, ставящих разумные вопросы по поводу проекта, для того, чтобы организовать пропагандистскую одностороннюю атаку, полностью забыв об общенародном обсуждении — а именно оно должно предшествовать одной из крупнейших строек века в Эстонии, - подчеркивается в письме Юри Ратасу от оппозиционной Свободной партии. - До сих пор не найден справедливый вариант компенсации участков земли, которые будут отчуждены в пользу проекта строительства трассы».

Свободная партия предложила обнародовать все документы, решения и исследования по проекту, а также исходные задания по нему. Организация ранее неоднократно подвергала критике секретность, за которой правительство и чиновники скрывали от общественности связанные с проектом магистрали решения и исследования. Свободная партия выступает в поддержку гражданского движения «Открыто о Rail Baltic» и других, поднимающих касающиеся жителей Эстонии вопросы, на которые до сих пор не даны четкие ответы.

Включенные в письмо Юри Ратасу положения были приняты на состоявшемся в субботу VII заседании совета Свободной партии.