Первые жертвы нового порядка Трампа: семерых арабов не посадили в самолет до Нью-Йорка

"Интерфакс" со ссылкой на АР передает, что в посадке на самолет авиакомпании EgyptAir, который летел в Нью-Йорк, отказали шестерым гражданам Ирака и одному йеменцу.

По данным американского агентства, этих людей в аэропорт сопровождали представители Агентства ООН по делам беженцев. На борт самолета им подняться не дали после того, как представители каирского аэропорта связались с коллегами из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

В пятницу Дональд Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционной политики. Он касается беженцев из семи стран, в которых преобладает мусульманское население - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Позже Reuters со ссылкой на авиакомпанию Qatar Airways передало информацию, что выходцам из этих стран для въезда в США понадобятся дипломатические визы либо грин-кард - разрешение на проживание.