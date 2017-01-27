Сезон гриппа в Эстонии в самом разгаре

Распространение вируса происходит каждый год по одинаковому сценарию: сначала наблюдается резкая вспышка гриппа, затем заболеваемость сохраняется на определенном уровне, а затем сходит на нет. В этом же году грипп начал распространяться в Эстонии раньше обычного – уже в декабре, сообщает портал Postimees.ee.

Садикова, которая наблюдает за распространением гриппа в нашей стране уже десять лет, отмечает, что количество заболеваний в этом году находится на низком уровне. «Ничего чрезвычайного сейчас не происходит», - успокаивает она.

По словам семейного врача Керсти Метс, люди часто считают, что любое повышение температуры связано с заболеванием гриппом. «На самом деле других болезней очень много. В период распространения гриппа другие вирусы никуда не исчезают», - отмечает она.