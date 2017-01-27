Олланд призвал ответить на заявления Трампа

«Когда такие заявления исходят от президента США и когда он говорит о Brexit как о модели для других стран, я думаю, что мы должны ответить», — сказал он, сообщает портал Газета.ru.

Данное заявление он сделал в ответ на слова Трампа, назвавшегоBrexit «фантастической вещью» для Британии.