Олланд призвал ответить на заявления Трампа

28. Январь 2017 19:27
Европейские страны должны дать честный ответ президенту США Дональду Трампу в ответ на его попытки подорвать единство Европейского союза в виде одобрения решения Великобритании о выходе из ЕС, заявил в субботу президент Франции Франсуа Олланд.
«Когда такие заявления исходят от президента США и когда он говорит о Brexit как о модели для других стран, я думаю, что мы должны ответить», — сказал он, сообщает портал Газета.ru.
Данное заявление он сделал в ответ на слова Трампа, назвавшегоBrexit «фантастической вещью» для Британии.
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