Эстонец, одолживший дорогую яхту другу, может остаться без судна

Однако сейчас судно терпит бедствие в Тихом океане. Сильные волны сломали систему управления судном, примерная стоимость которого составляет около полумиллиона евро, и оно вынуждено дрейфовать. Кроме этого, судно, которое трижды совершало кругосветные путешествия, и выигрывало регаты, накренилось, пишет Postimees.ee.

Роура отправился в путешествие поздней осенью прошлого года. Несчастный случай произошел около берегов Южной Америки около мыса Горн. Сейчас продолжение путешествия стоит под вопросом.

И даже если проходящие мимо торговые суда подберут швейцарца, то, скорее всего, с самой яхтой ее владельцу придется распрощаться, так как она просто утонет. Для устранения повреждений, которое получило судно необходимо четыре-пять человек. И то, если яхта находится на суше.